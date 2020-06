Coronavirus, Tosi (M5s): "Via a commissione di inchiesta regionale sulla sanità"

RECCO - "Oggi abbiamo finalmente iniziato i lavori della commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Liguria sulla gestione dell'emergenza da coronavirus in regione". Lo annuncia il capogruppo regionale M5s Fabio Tosi, primo firmatario dell'atto che ne chiese l'istituzione. "In questa prima fase sono stati dibattuti alcuni temi, importanti ma non certamente ancora non sufficienti per avere un quadro esaustivo", spiega.

"Abbiamo posto l'accento sulla gestione dei percorsi sporco/pulito all'interno di ciascun ospedale; chiesto chiarimenti sull'operato dei singoli ospedali adibiti al ricovero delle persone colpite dal virus; e posto alcune doverose domande sui Dpi. Il contributo di tutti gli auditi e' stato certamente importante, ma il lavoro non finisce qui. Ci saranno infatti altre sedute di Commissione, vitali per avere contezza piena di quanto e' stato fatto per far fronte alla pandemia. Ad oggi, non e' plausibile pensare che quanto esposto oggi sia sufficiente a chiarire la gestione regionale", ha proseguito Tosi.

"A oggi la migliore gestione dell'emergenza a livello nazionale va al Veneto, che giàa gennaio aveva recepito le prime misure cautelative del Ministero della Salute. La Lega ligure, invece, anziché copiare esempi virtuosi, continua a guardare quello che fanno gli amici lombardi, che hanno clamorosamente fallito l'approccio", ha concluso il portavoce pentastellato.