Coronavirus, sulla 'Luminosa' 32 positivi: la nave verso la sanificazione a Savona

SAVONA - Sono 32 le persone su Costa Luminosa risultate positive al coronavirus, di cui 7 già ricoverati negli ospedali liguri, "una situazione difficile vista l'emergenza in corso nella nostra sanità, che nel ponente della Regione ha un livello di saturazione molto elevato". Lo evidenzia l'assessore alla Protezione civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone. Al momento i passeggeri a bordo sono 337.

"Stiamo proseguendo nel difficile percorso che ci porterà entro la giornata di martedì, presumibilmente la serata, ad avere sulla nave solo cento membri dell'equipaggio sani e asintomatici", spiega."Abbiamo lavorato affinché, tranne i 7 ricoverati, tutti i passeggeri positivi o no, facciano ritorno direttamente nelle loro abitazioni, oppure con uno 'scalo' a terra in due strutture individuate dal dipartimento nazionale di Protezione civile e da Costa Crociere, una in Toscana e l'altra nel Lazio, per poi attendere i charter per i voli internazionali", aggiunge Giampedrone.

Il governatoe della Liguria Toti ha spiegato ancora una volta che per la sanità regionale è praticamente impossibile gestire le persone positive al coronavirus che si trovano all'interno della nave. "La variabile tempo è fondamentale: non saremo in grado di assistere altre persone che da bordo dovessero aver bisogno di cure intensive. Questo deve essere chiaro a tutti. E' indispensabile portare via più persone possibile, sia passeggeri sia equipaggio, dove ci siano ospedali in grado di recepire i sintomatici acuti". La nave comunque dovrebbe restare a Savona ma sarà spostata in un'altra banchina e qui sanificata.