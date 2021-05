Coronavirus, sono 82 i nuovi positivi e 155 i guariti in Liguria

GENOVA - Sono 82 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.260 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.271 tamponi antigenici rapidi. I casi sono 4 a Imperia (Asl1), 14 a Savona (Asl2), 54 a Genova e provincia di cui 52 nel capoluogo (Asl3) e 2 nel Levante (Asl4), 5 alla Spezia (Asl5). Sono 2.788 gli attuali positivi in totale.

Sono 155 i guariti, gli ospedalizzati oggi sono 150 in media intensità e 33 in terapia intensiva. 1.064 i pazienti in isolamento domiciliare e 1.516 i soggetti in sorveglianza attiva. Si registra 1 solo decesso nelle ultime 24 ore per motivi legati al Covid, un uomo di 89 anni. Il totale regionale è di 4.318 persone da inizio pandemia.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, a fronte dei 974.550 vaccini, ne sono stati somministrati 937.799 pari al 96%. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 751.539 dosi di vaccini a mRna e 186.260 dosi di vaccini a vettore virale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.225 dosi di Comirnaty (Pfizer) e Moderna e 3.459 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca) e J&J. 309.116 persone hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer-Moderna e 11.240 la seconda dose di Astrazeneca.