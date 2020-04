Coronavirus, Scajola: "Nuova ordinanza della Regione? Priorità alla salute"

IMPERIA - “Priorità alla salute dei cittadini, stabiliremo misure per attuazione in sicurezza”. E' il commento del sindaco di Imperia, Claudio Scajola, a seguito dell'ordinanza del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ammorbidisce i divieti imposti dall'emergenza coronavirus aprendo di fatto alla Fase 2 in Liguria (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE).

Il sindaco ha confermato che ha convocato una riunione per valutare un'ordinanza comunale che stabilisca le misure necessarie ad attuare le nuove disposizioni regionali, in modo tale da garantire il distanziamento sociale e quindi il contenimento del contagio. “Dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione perché la situazione sanitaria ligure non permette strappi in avanti eccessivi. Il mio dovere primario è di tutelare la salute dei cittadini. Imperia ha già pagato un prezzo caro in termini di morti e di malati. Valuteremo pertanto come rendere operative sul territorio comunale le disposizioni del presidente della Regione, anche se ritengo che sarebbe stato più opportuno avere una linea di comando unitaria proveniente dal Governo”, ha concluso il sindaco Scajola.