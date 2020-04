Coronavirus, Pastorino (LeU): "Il ministro Speranza intervenga con nuovi ospedali"

GENOVA - “L'emergenza Coronavirus ha riconfermato la necessità di investire in adeguate strutture sanitarie. Ed è necessario costruire degli ospedali moderni, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. La situazione impone insomma una riflessione sul tipo di strutture pubbliche che servono nei prossimi mesi e direi anche nei prossimi anni. Per questo chiederò al ministro della Salute, Roberto Speranza, di rafforzare l'impegno per una progettualità che tenga conto di requisiti più moderni e in grado di supportare ogni tipo di emergenza". Lo dichiara il deputato genovese Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

"A Genova per esempio è tornata al centro dell'attenzione la costruzione dell'ospedale Galliera. Ecco, in questo caso parliamo di un progetto non certo nuovo, pensato anni fa, e che deve essere profondamente analizzato e verificato alla luce della situazione in cui ci troviamo. L'opera potrà essere realizzata ma solo sotto il controllo del Ministero della Salute, che deve vigilare e vagliare la sua adeguatezza e anche sui suoi costi. Su questo tema, oltre a interloquire direttamente con il ministro Speranza, presenterò un'interrogazione parlamentare: il sistema sanitario nazionale deve assolutamente occuparsi dei plessi ospedalieri di nuova costruzione, per verificarne, appunto, il rispetto dei requisiti di efficienza anche e soprattutto in ragione della pandemia Covid che ha messo tutti a dura prova. In Liguria - conclude Pastorino - la questione Galliera riveste una importanza fondamentale nel contesto sanitario regionale. La sanità del futuro in Liguria deve avere obiettivi certi, sicuri e soprattutto rispettosi delle esigenze e delle carenze, che oggi più che mai sono emerse soprattutto in relazione all'annosa questione del ponente della città di Genova".