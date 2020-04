IMPERIA - Martedì 7 aprile entrerà in funzione l’ambulatorio mobile della Asl 1. Il mezzo offrirà un servizio sanitario agli utenti che abitano nei paesi dislocati nell’entroterra della provincia di Imperia. A bordo dell’ambulatorio, su appuntamento, sarà possibile effettuare l’attività di prelievo del sangue per i cittadini esenti ticket e consegnare i campioni per le analisi di laboratorio. Durante la prima settimana di attività, il mezzo effettuerà il servizio nelle seguenti località: Bajardo: martedì 7 aprile, dalle 8 alle 9, in via Roma dal Municipio, Badalucco: mercoledì 8 aprile, dalle 8 alle 9, in piazza Marconi, Coldirodi: giovedì 9 aprile, dalle 8 alle 9, in piazza San Sebastiano.

I cittadini, potranno effettuare le analisi del sangue e/o consegnare i campioni previo appuntamento con prenotazione telefonica al n 0184-536783, orario prenotazioni: dalle 9.30 alle 13 dal lunedì al venerdì. Al momento, il servizio è rivolto solo agli esenti ticket. I referti dei prelievi effettuati, saranno inviati al domicilio per posta oppure visionabili con referto online o tramite fascicolo sanitario elettronico. A bordo del mezzo mobile, saranno presenti due infermieri dotati di dispositivi di protezione individuali. L’ambulatorio, riconoscibile con il logo Asl1 e i colori azzurro verde e bianco, è attrezzato di un’area adibita ai prelievi che garantisce il rispetto della privacy e la sicurezza dell’utente e dell’operatore, un lavabo, un piano di lavoro, un frigo per la conservazione del campione biologico, uno spazio farmacia e il DAE.

“L’ambulatorio mobile era stato richiesto per rafforzare la risposta territoriale per chi abita nel nostro entroterra e nelle frazioni. Oggi più che mai l’ambulatorio mobile rappresenta una ri-sposta anche nell’emergenza in atto perché evita gli spostamenti e non lascia soli i cittadini” afferma l’assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale. "L'ambulatorio mobile è un progetto che parte da lontano, su cui siamo molto impegnati, insieme all'assessore Costanza Pireri, di concerto con l'assessore Sonia Viale e il direttore generale Marco Damonte Prioli. E’ un impegno che avevo preso in campagna elettorale perché, specie nelle frazioni, era la principale richiesta e so quanto possa essere importante questo servizio per una larga parte di cittadinanza. Sono contento che sia entrato in funzione, sono certo che sarà particolarmente usufruito non appena supereremo l'emergenza che stiamo affrontando” dichiara il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri.