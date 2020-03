Coronavirus, morta donna di 86 anni ricoverata all'ospedale San Martino di Genova

GENOVA - La donna di 86 anni di Castiglione d’Adda risultata positiva al coronavirus è morta all’ospedale San Martino di Genova. L’anziana presentava un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse ed era risultata positiva al coronavirus. La donna era tra gli ospiti dell’hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D’Adda, l’area individuata come ‘zona rossa’ in Lombardia. Diventata sintomatica, era stata ricoverata al San Paolo di Savona e successivamente trasferita al San Martino, dove è stata gestita in collaborazione tra infettivologi e anestesisti presso la Clinica di Malattie Infettive. Era stata posta in ventilazione assistita ma le condizioni si sono aggravate nella notte ed è deceduta per insufficienza respiratoria. “La signora di 86 anni deceduta questa notte aveva altre patologie pregresse. Gli altri pazienti stanno abbastanza bene”, le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

LA SITUAZIONE IN LIGURIA. “In Liguria abbiamo 54 casi positivi, la maggior parte arriva dal cosiddetto cluster di Alassio (anche Laigueglia e Finale Ligure) ma questo non significa che si trovino tutti nel territorio ligure: sono 25 casi di pazienti in zona vigilata di cui 14 negli ospedali. Stiamo ospedalizzando sono pazienti con sintomi severi. Non abbiamo cluster autonomi liguri, Tutti i soggetti positivi che siano liberi o sotto sorveglianza non fanno parte comunque di focolai autoctoni. L’unico caso autoctono è quello di Spezia che ha contratto il virus durante gita a Codogno. Per il momento la situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia”, ha concluso il presidente. Sono ancora 6 i tamponi in attesa di risposta, tutti provenienti da contatti di casi già noti. Un ulteriore tampone è in corso di un marittimo a bordo di una nave di Vado Ligure, una nave mercantile che trasporta derrate alimentari il cui armatore è ancora sconosciuto. I nuovi casi provengono tutti dalla zona del savonese: uno da Alassio, tre da Laigueglia e c’è un caso positivo in un hotel di Finale Ligure 39 ospiti lombardi non provenienti dalle zone rosse, ma contigue tra Cremona e Piacenza che verranno presto trasportati a casa per la sorveglianza attiva, e dodici dipendenti. Come avvenuto già in precedenza, presto verranno organizzati dei pulmini per il trasporto dei turisti a casa dove resteranno in isolamento. I casi di sorveglianza attiva sul territorio, invece, sono scesi a 431: Asl1 28, Asl2 201, Asl3 59, Asl4 45 e Asl5 90.

PAZIENTI RICOVERATI - Sono 14 i pazienti ricoverati: uno a La Spezia, che è l'uomo di Pignone ammalatosi dopo un concerto a Codogno, due a Imperia, due a Savona, due ancora ad Albenga e gli altri si trovano tutti al San Martino. "Un paziente è stato dimesso oggi, per cui il nostro risultato è che il 25% dei pazienti entro tre giorni vengono rapidamente dimessi a domicilio poiché lievi o pauci sintomatici", sottolinea il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico Matteo Bassetti. "I casi attualmente ricoverati sono tutti in buone condizioni generali, al San Martino un paziente è intubato ma in miglioramento e siamo moderatamente ottimisti dopo la radiografia al torace di questa mattina di poterlo estubare nelle prossime ore. C'è una paziente di 87 anni che sta facendo ventilazione non invasiva, uno strumento efficace che cerca di evitare l'intubazione, per cui stiamo valutando di fare lo stesso per un altro paziente trasferito oggi da Albenga. C'è anche una signora di 90 anni tra i ricoverati, tutti quanti sono in buone condizioni generali e dobbiamo considerare che abbiamo i pazienti con l'età media più alta di tutta Italia. Vogliamo sperimentare un nuovo farmaco antivirale, il Rendesevir già usato allo Spallanzani, che dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti nelle prossime 24 ore anti Ebola, per cui abbiamo avuto autorizzazione per un paziente. Questo farmaco può essere usato solo per chi non è in terapia intensiva, però. Nel frattempo stiamo curando tutti con un cocktail di antivirali".

NUOVO TAMPONE - "C'è anche un tampone in corso che riguarda un marittimo su una nave a Vado Ligure, nel savonese, con a bordo un equipaggio. L'armatore non è ancora noto, sta gestendo la situazione la sanità marittima e quindi dipende dal ministero. Noi daremo il tampone e, ove fosse positivo, per i sintomatici le cure saranno quelle del sistema sanitario regionale, per quanto riguarda le determinazioni sulla eventuale quarantena della nave sono capitaneria di porto e ministero dei Trasporti le autorità competenti. Non abbiamo altre notizie, è un mercantile che trasporta frutta e derrate alimentari", ha detto il governatore Toti.