Coronavirus, le mascherine gratuite approdano nelle farmacie della Liguria

GENOVA - Praticamente terminata la consegna gratuita da parte di Poste italiane delle mascherine acquistate dalla Regione Liguria, parte la seconda fase della distribuzione dei dispositivi chirurgici ai cittadini attraverso le farmacie. "Nelle ultime settimane abbiamo distribuito un milione e mezzo di mascherine al mondo produttivo e oltre tre milioni ai cittadini. La consegna di Poste italiane nelle case dei liguri è quasi terminata ma da domani parte quella tramite le farmacie: altri 500mila pezzi che potrete ritirare gratis, presentando la tessera sanitaria", ricorda il governatore Giovanni Toti.

L'invito è quello di non prendere d'assalto le farmacie. "Le mascherine non sono finite, continueremo a rifornire le farmacie. Se avete ancora mascherine a casa o ve le forniscono già sul lavoro, lasciate il posto a chi ne ha più bisogno. Dal buon senso di ognuno di noi dipende la ripartenza di tutti". Per il governatore, infatti, "ora è il momento della responsabilitù. Rispettiamo le regole, manteniamo le distanze, usiamo la mascherina ogni volta che ci avviciniamo a qualcuno e nei luoghi chiusi".

Altre 11 persone positive al coronavirus sono decedute in Liguria nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Regione Liguria. Nel documento si segnalano meno positivi: sono 5175, meno 43 rispetto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1530 tamponi, complessivamente 57622. Scende ulteriormente il numero dei ricoveri in ospedale: sono 651, meno 27. Di questi, 68 sono in terapia intensiva. I pazienti positivi al domicilio sono 2776, meno 54 rispetto; gli asintomatici positivi sono complessivamente 1748. Le persone guarite sono 2068, più 95 rispetto al giorno precedente. In sorveglianza attiva ci sono 1755 persone (CLICCA QUI PER I DETTAGLI)