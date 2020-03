Coronavirus, la Regione: "In caso di necessità saranno richiamati i medici in pensione"

GENOVA - "In caso di necessità, anche improvvisa, la Regione Liguria è preparata con rianimazioni potenziate, medici pensionati richiamati in servizio e posti letto aumentati, 65 in più nelle terapie intensive liguri e fino a 250 per i casi non gravi". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene sulle misure messe in campo contro l'epidemia di coronavirus (LEGGI QUI).

Il governatore della Liguria poi riprende le parole del premier Conte nel momento di annunciare le misure ha parlato di Genova e di quanto è stato fatto dopo il crollo del Morandi: "Modello Genova: non è un caso essere stati citati dal premier Conte come esempio per la rinascita del nostro Paese in questi giorni di difficoltà - ha detto il governatore - Non ci faremo cogliere impreparati in caso di emergenza".