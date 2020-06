Coronavirus, la Liguria stanzia 21 milioni per i sanitari anticovid

GENOVA - Ventuno milioni per i sanitari che hanno fronteggiato il covid. Li ha stanziati la Regione Liguria dopo un confronto con i sindacati. L'accordo è stato siglato. "Alla costante pressione sindacale da parte di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ha corrisposto l'impegno della Giunta per 21 milioni. Di questi 14 sono dedicati al premio straordinario.

La scelta strategica condivisa tra sindacati confederali e Regione è stata di assegnare il 90% delle risorse agli operatori piu' esposti al contagio, senza distinzione tra i diversi ruoli e profili professionali. I lavoratori più direttamente esposti e continuativamente presenti potranno ottenere fino a circa 2 mila euro lordi, sommando al premio le indennita' contrattuali gia' erogate dalle Asl", scrivono i sindacati.

Il valore del premio sarà proporzionato per ogni dipendente sulla base dell'effettiva presenza in servizio. "In un momento di enorme difficoltà, si e' ricostruito un confronto sindacale costruttivo". La nota con cui i sindacati hanno espresso soddisfazione per l'accordo è un testo condiviso con la Regione.