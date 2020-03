Coronavirus l'Oms: "Si ammalano anche i giovani, questo evento cambierà il mondo"

ROMA - "Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il 'dopo', direi che bisogna occuparsi dell'immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo e' un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi". Lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

Lo stesso Ricciardi pochi giorni fa aveva detto che quella contro il Coronavirus sarebbe stata una guerra lungo, almeno fino all'estate e aveva manifestato la sua preoccupazione per la diffusione del virus nel Sud Italia (LEGGI QUI).