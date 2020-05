Coronavirus: in un giorno in Liguria altri 12 morti e 74 guariti

GENOVA - Sono 4749 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 42 in meno rispetto al bollettino di domenica. In provincia di Savona i casi sono 837, a Spezia 249, a Imperia 685 e a Genova 2974. Sono salite a 1291 le vittime da inizio emergenza, nell'ultima giornata si registrano 12 decessi. In Liguria ci sono 1613 persone in sorveglianza attiva.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 522 (non ci sono stati né cali né incrementi rispetto a ieri). Cala il numero delle persone in terapia intensiva che ammonta a 38, tre in meno nelle ultime 24 ore. Positivi al domicilio ci sono 2322 persone (56 in meno rispetto a ieri). Buone notizie per quanto riguarda i clinicamente guariti asintomatici ma ancora positivi sono 1905 (14 in più rispetto a domenica). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 2790 (74 in più rispetto al giorno precedente). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 68814. Nell'ultimo giorno sono stati fatti 1492.

L'Azienda ligure sanitaria (Alisa) ha attivato una task force informatica per monitorare i casi positivi di coronavirus e valutare i rischi epidemiologici. In ottemperanza a quanto stabilito dall'Istituto Superiore della Sanità e dal ministero della Salute, Alisa ha messo a sistema le informazioni provenienti dalle aziende sanitarie e dagli enti ospedalieri, con il supporto di Liguria Digitale che ha realizzato l'infrastruttura tecnologica.

"L'avvio di questa preziosa collaborazione tra Alisa e Liguria Digitale fa seguito all'ordinanza regionale che ha affidato ad Alisa compiti piu' cogenti in relazione alla fase2. L'obiettivo è rispettare i parametri, numerosi e complessi, previsti dal ministero della Salute, mettendo a sistema dati e informazioni delle singole aziende sanitarie e ospedaliere. Non possiamo sottovalutare l'importanza dell'inserimento e precisione dei dati: da questo dipende il permanere della Liguria nella fase 2 e la ripresa delle attivita' economiche" commenta l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale.

IL BOLLETTINO IN ITALIA - In Italia ci sono 219.814 casi di Covid-19 (744 in più di ieri) di cui 106.587 guariti (1401 in più di ieri) e 30.739 morti (179 in più di ieri). Sono questi i numeri dell’ultimo bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus in Italia aggiornato ad oggi, lunedì 11 maggio. Dei pazienti attualmente positivi, 67.950 sono in isolamento domiciliare con pochi sintomi o asintomatici, 13.539 sono ospedalizzati e 999 sono ricoverati in terapia intensiva, dati che confermano il trend decrescente delle ultime settimane. Le regioni più colpite dal contagio restano Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Finora sono stati effettuati 2.606.652 tamponi, di cui 40740 nelle ultime 24 ore.