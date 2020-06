Coronavirus, in Liguria un decesso e 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore

GENOVA - Nelle ultime 24 ore i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero con le schede trasmesse registrano 1 nuovo decesso. Sono 2.819 gli attuali positivi al Coronavirus, -56 rispetto al bollettino di lunedì 1 giugno. In provincia di Genova i casi scendono a 1.961, a Savona i positivi sono 459, a La Spezia si registrano 75 casi e a Imperia 320 (4 sono in fase di verifica). Sono salite a 1.466 le vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.273 test. I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza salgono quindi a 109.060.

Sono 15 i nuovi positivi, mentre le terapie intensive sono 7, numero stabile rispetto a ieri. Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono in totale 182 (16 in meno rispetto all'ultimo bollettino, con un -6 di media intensità registrato a Villa Scassi). I positivi al domicilio sono 364 (-49 rispetto a lunedì). I clinicamente guariti asintomatici ma ancora positivi registrano un +9 e quindi salgono a 2.273. I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 5.447 (70 in più rispetto al giorno precedente).

Ieri il sistema sanitario ligure aveva comunicato un nuovo cluster di infezione da Coronavirus in Liguria, individuato nella Rsa 'Santa Marta' a Genova con 29 casi di contagio di cui 20 ospiti e 9 dipendenti della struttura. La Liguria era quindi diventata la prima regione italiana per numero di nuovi contagi, superando anche la Lombardia. Dati più rassicuranti invece in questo 2 giugno, giornata che preannuncia la riapertura delle regioni.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - In Italia i nuovi casi sono 318, con un incremeto dello +0,1% e si registrano 55 nuovi decessi (0,2%). Le regioni con più di 10 nuovi casi di positività sono la Lombardia, con ben 187 casi in più rispetto a ieri, l'Emilia Romagna +19, il Piemonte +57 e la Liguria con +15. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 52.159 tamponi.

Domani riapre la mobilità tra le regioni. Al momento nessun governatore ha emesso ordinanze in contrasto con le direttive nazionali ma sono previste operazioni di tracciamento dei turisti, controlli con termoscanner, prenotazioni e questionari. Le regioni che non hannno registrato nuovi casi sono invece Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e le Province autonome di Trento e di Bolzano.