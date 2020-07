Coronavirus, in Liguria tredici nuovi casi tra cui anche un neonato

GENOVA - Sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria e sono distribuiti nei territori dell’Asl2, Asl3 e Asl5. Tra questi, due casi sono legati a residenti liguri rientrati dall’Albania, 2 casi sono contatti stretti di persone rientrate dal Marocco e 1 è un neonato nel territorio dell'Asl5. Il bollettino diffuso da Regione Liguria dichiara che nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, confermato il numero di 1566 vittime da inizio emergenza. In un giorno sono stati effettuati 1.595 test per un totale di 187.467.

Il numero dei ricoveri resta stabile a 21: nessuna ospedalizzazione nelle ultime 24 ore e nessuna persona ricoverata in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 175 persone (-1) e i guariti con doppio tampone negativo sono 7.492 (+8). In Liguria ci sono 829 soggetti in sorveglianza attiva.

Regione Liguria sottolinea che "non c'è alcun nuovo cluster" mentre per quanto riguarda il focolaio di Savona "sono 74 i positivi correlati al cluster savonese" e "nessun caso nella giornata di oggi. Oggi sono stati refertati altri 130 tamponi. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta "Casa del Clero" ad Albenga.