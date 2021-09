Coronavirus in Liguria, totale positivi sotto i 3000 casi, un decesso a Genova

GENOVA - Sono 107 i nuovi positivi al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 3.543 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 5.016 tamponi antigenici rapidi. Il numero totale di positivi è sceso sotto i 3000 casi, più precisamente ora sono 2.954 i casi di positività in Liguria. Gli ospedalizzati oggi sono 81, di cui 8 in terapia intensiva, due in meno di ieri. I guariti sono 187. Un decesso nel genovese, un uomo di 60 anni ricoverato all'ospedale Galliera.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 31, in Asl2 a Savona sono 15, mentre a Genova sono 31, di cui 24 in Asl3 e 7 in Asl4. Alla Spezia sono 14 i nuovi casi. Ci sono 16 casi di persone non riconducibili alla residenza ligure,

In isolamento domiciliare ci sono in totale 1.776 persone, 149 in meno di ieri, mentre sono 1.674 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 7.296 persone. I vaccini consegnati sono 2.291.894, quelli somministrati 2.036.288 La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'88%.