Coronavirus, in Liguria quattro nuovi casi e 27 guariti

GENOVA - Sono quattro i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia sale a 10.010. Nessun decesso per l'undicesimo giorno consecutivo, con il bilancio dei morti che rimane di 1.558.

Sono 27 le persone guarite che, nelle ultime 24 ore, hanno ottenuto il secondo tampone consecutivo negativo, con il bilancio complessivo che arriva a quota 7.231. Sul territorio regionale, restano 1.221 persone positive, 23 meno di ieri. I ricoverati scendono a 35, due in meno, e resta una la persona in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 243 persone, sette meno di ieri. Mentre scendono di 18 casi i soggetti in sorveglianza attiva, che restano 430. Nelle ultime 24 ore, sono 1.472 i tamponi effettuati, con il totale da inizio pandemia che arriva a 158.901.