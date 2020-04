Coronavirus in Liguria, oltre 680 vittime e più di 4000 casi: i guariti definitivi sono a 266

GENOVA - Sono 4.070 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 59 in più rispetto a ieri. Da inizio emergenza sono stati effettuati 18.446 tamponi (925 in più di ieri). I pazienti ospedalizzati sono 1.257 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 154 in terapia intensiva (+1).

Sono 1.994 persone positive proseguono il decorso a casa (13 in più di ieri), mentre sono clinicamente guarite (ma positive e quindi in isolamento al domicilio) 819 persone (51 più di ieri). I soggetti dichiarati guariti con due tamponi consecutivi entrambi negativi sono 266 (+27). Le persone decedute sono complessivamente 682 (28 in più di ieri).

Questo il dettaglio dei 1262 pazienti ospedalizzati: Asl 1 – 201 (di cui 24 in terapia intensiva), Asl 2 – 158 (di cui 26 in terapia intensiva), Ospedale Policlinico San Martino – 316 (di cui 40 in terapia intensiva), Ospedale Evangelico – 65 (di cui 6 in terapia intensiva), Ospedale Galliera – 143 (di cui 12 in terapia intensiva), Ospedale pediatrico Gaslini – 2, Asl 3 Villa Scassi – 195 (di cui 21 in terapia intensiva), Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5, Asl 3 Micone - 2, Asl 4 – 60 (di cui 9 in terapia intensiva), Asl 5 – 110 (di cui 16 in terapia intensiva). Numero positivi per provincia (totale 4.070 positivi in Liguria): Savona – 509, Spezia – 492, Imperia – 716, Genova – 2290, in fase di verifica – 63. Le persone in sorveglianza attiva sono 3.252, così suddivise: Asl 1 – 839, Asl 2 – 744, Asl 3 – 930, Asl 4 – 380, Asl 5 – 359.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Ancora alto il numero delle vittime in Italia, dato che era rimasto più o meno stabile negli ultimi giorni. Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 610 persone (ieri le vittime erano state 542), arrivando a un totale di decessi 18.279. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile parlano di un aumento dei positivi giornalieri di 1615 unità facendo salire il bilancio a 96.877. Per quanto riguarda i guariti da inizio emergenza sono 28.470, nelle ultime 24ore hanno avuto il secondo tampone consecutivo negativo 1.979.

TAMPONI SU PERSONALE SANITARIO SAN MARTINO - Il 13,2% del personale in servizio all'ospedale San Martino sottoposto a tampone è risultato positivo: nel dettaglio, si tratta di 73 professionisti su 553 analisi effettuate. Lo rende noto lo stesso nosocomio. Intanto, è stata attivata anche all'interno del policlinico una postazione per tamponi in auto tra il padiglione 7 e il padiglione 8, a cui possono presentarsi i dipendenti previa autorizzazione del reparto di Medicina del lavoro LEGGI QUI.

PRESIDENTE CROCE VERDE BUSALLA CONSEGNA DIVISA - Resterà al suo posto e anticipa che attenderà le nuove elezioni associative per verificare o meno la sua permanenza in qualità di numero uno della Croce Verde di Busalla, il presidente Giuseppe Coniglio. Lo sottolinea qualche ora dopo la decisione di portare in municipio la propria divisa in segno di protesta contro le decisioni dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Loris Maieron, in tema di Coronavirus LEGGI QUI.