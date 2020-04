Coronavirus, in Liguria ecco la super macchina per i tamponi: obiettivo 2500 al giorno

GENOVA - Grazie a un donazione privata all'ospedale San Martino di Genova la Regione Liguria ha acquistato una nuova macchina in grado di fare mille tamponi al giorno per la diagnosi del coronavirus, uno strumento che aumenterà da 1.000 a 2.500 la capacità di tampone della sanità ligure.

A spiegare la novità il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Uno strumento ancor più necessario in vista della fase 2 per la ripresa dell'attività lavorativa", commenta Viale. "Arriveremo alla possibilità di fare 2.500 tamponi al giorno in Liguria salvo che da Roma ci mandino i reagenti", ribadisce Toti. La Liguria ha già avviato la procedura dei tamponi in auto per i guariti che si trovano a casa.

In totale da inizio emergenza Coronavirus in Liguria sono stati effettuati 33.007 tamponi, nelle ultime 24ore eseguiti 1456 tamponi. Di fatto da inizio emergenza è stato effettuato un tampone ogni 47 abitanti. E' importante sottolineare che i tamponi sono stati fatti a soggetti sintomatici e che hanno avuto contatti con persone risultate positivi al Covid-19 e gli stessi positivi hanno eseguito più di un tampone, è il caso ad esempio dei guariti, per essere infatti considerati guariti definitivamente è necessario secondo la procedura prevista dall'Istituto superiore di Sanità avere due tamponi negativi.