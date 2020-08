Coronavirus in Liguria, due attuali positivi in più: uno in terapia intensiva

GENOVA - Sono 1.152 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, due in più rispetto al bollettino di giovedì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 133, alla Spezia sono 28, a Imperia 65 e a Genova 771. Sono 1568 le vittime da inizio emergenza. Rispetto all'ultimo bollettino non si registrano decessi.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 23 (tre in più nelle ultime 24 ore), uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 193 persone (tre in più nelle ultime 24 ore). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.552 (sette in più nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 198.244. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.327 tamponi che hanno evidenziato 9 casi di positività. Da inizio emergenza i casi totali in Liguria sono 10.272.