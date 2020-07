Coronavirus in Liguria, aumentano gli ospedalizzati: tre nuove vittime registrate

GENOVA - Sono 1.1630 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 17 in meno in più rispetto al bollettino di mercoldì diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 77 (numero invariato), alla Spezia sono 27 (uno in meno), a Imperia 107 (più quattro) e a Genova 810 (quattordici in meno). Sono 1564 le vittime da inizio emergenza. Rispetto all'ultimo bollettino si registrano tre decessi.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 28 (quattro in più nelle ultime 24 ore), ancora nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 173 persone (una in più). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.323 (22 in più nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 167.677. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.464 tamponi che hanno evidenziato otto nuovi casi. Da inizio emergenza i casi totali in Liguria sono 10.050.

IL REPORT DEL MINISTERO DELLA SALITE - L'assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in un post su facebook riporta i dati del ministero della salute per quanto riguarda la Ligiria: "Il report settimanale n. 9 del Ministero della Salute conferma anche questa volta il miglioramento della capacitá del sistema sanitario ligure di tracciare e monitorare l’andamento della diffusione del covid19. L’Rt é 0,67. I nuovi focolai sono 0. Il tasso di occupazione posti letto di terapia intensiva é 0% e di area medica 2%. Numeri importanti, che consentono di proseguire nelle attivitá economiche e sociali ma che non consentono di far venire meno alcune regole di prudenza negli accessi ai luoghi sanitari e dove si proteggono le persone fragili".

I DATI IN ITALIA - Per quanto riguarda i dati a livello nazionale in Italia gli attualmente positivi sono 12.473. I deceduti da inizio emergenza sono 35.017 (+20, +0,06%). I dimessi/guariti sono 196.246 (+230, +0,1%). Mentre attualmentesitrovano ricoverate nei reparti di terapia ntensiva 53 persone (-4, -7%). Da inizio emergenza sono stati eseguiti 6.103.492 tamponi (+50.432).

Totale casi: 243.736 (+230, +0,09%