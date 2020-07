Coronavirus, in Liguria ancora zero morti e 5 nuovi positivi in un giorno

GENOVA - Sono 5 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria. Sono stati fatti 1429 test in un giorno. Ieri i positivi erano stati 3 con 1254 test. Complessivamente i test sono stati 148585. I positivi sono 1344, -3 rispetto a ieri. Sono 128 in provincia di Savona, 23 in quella della Spezia, 87 ad Imperia, 945 in provincia di Genova, 54 sono i residenti fuori regione e 107 in fase di verifica.

I guariti con doppio tampone negativo sono stati 8 nelle ultime 24 ore per un totale di 7080. Come accade da giorni, anche ieri non si sono registrati morti con il numero dei decessi fermo a 1558. In isolamento domiciliare ci sono 235 persone 4 più di ieri, ma continua il calo dei ricoverati. Dai nosocomi sono usciti in 4: restano in cura in 48 di cui 3 in terapia intensiva. In sorveglianza attiva ci sono 431 persone.