Coronavirus in Liguria, 97 i nuovi positivi, tra i ricoverati 4 bambini

GENOVA - Sono 97 i nuovi positivi al Covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi sono emersi da 3.333 tamponi molecolari, a cui si sono aggiunti 4.400 tamponi antigenici rapidi. Cala il numero degli ospedalizzati che oggi sono 88, uno in meno di ieri, di cui 7 in terapia intensiva. Fra i pazienti ci sono 4 bambini ricoverati all'ospedale genovese Gaslini. Sono 140 i guariti, si registra due decesso nelle ultime 24 ore, un uomo di 68 anni residente a Sanremo ed un uomo di 78 anni residente a Genova.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 18, in Asl2 a Savona sono 14, mentre a Genova sono 48, di cui 41 in Asl3 e 7 in Asl4. Alla Spezia sono 16 i nuovi casi, presente un caso di persona positive al Covid non riconducibili alla residenza ligure.

In isolamento domiciliare ci sono in totale 1.411 persone, 64 in meno rispetto a ieri, mentre sono 1.170 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 4.673 persone. I vaccini consegnati sono 2.434.918, quelli somministrati 2.091.996. La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'86%.