Coronavirus, in Liguria 89 nuovi casi e 22 terapie intensive

GENOVA - Sono 89 i nuovi positivi al covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, su un totale di 2584 tamponi. E questo il dato reso noto dalla task force regionale per l'emergenza coronavirus. Nel dettaglio si tratta di 7 nuovi casi emersi nel territorio della Asl 1 imperiese, in un caso per un accesso in ospedale mentre 2 sono contatti di caso confermato e quattro derivano da attività di screening. Nella Asl 2 di Savona sono due i casi emersi in 24 ore, entrambi derivati da attività di screening. In Asl 3 a Genova i nuovi casi sono in tutto 64, 30 di essi sono contatti di caso confermato, uno deriva da un accesso in ospedale e 33 sono emersi da attività di screening. Nella Asl 5 della Spezia i casi in 24 ore sono stati 16: 9 sono contati di un caso confermato 7 derivano da attività di screening.

Secondo il bollettino quotidiano emesso dalla sanità regionale ad ora sono 3172 i positivi totali in Liguria. Al momento ci sono 165 pazienti ospedalizzati per covid, quattro i meno di ieri, dei quali 22 ricoverati nei reparti di terapia intensiva della Regione.Da inizio emergenza ad oggi sono stati 1603 i decessi registrati di cui 3 avvenuti nelle ultime ore e che hanno riguardato tre uomini rispettivamente di 80, 87 e 86 anni, deceduti nel primo caso all'ospedale di Sanremo e negli altri due all'ospedale di Sarzana alla Spezia.