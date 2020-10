Coronavirus, in Liguria 778 nuovi casi su oltre 5mila tamponi

GENOVA - Sono 778 i positivi al coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore (ieri erano 690), a fronte di ben 5.096 tamponi. Pesante il bilancio degli ospedalizzati, con 57 ricoveri in più rispetto a ieri e un totale che sale a 631. Le terapie intensive scendono a 33 (-1), una in meno rispetto a ieri. Registrati anche sette nuovi decessi, con dati riferiti agli ultimi sei giorni: il bilancio delle vittime sale a 1.680.

Sotto controllo al momento la situazione nei pronto soccorso della provincia di Savona. Al momento, infatti, a differenza di quanto si registra nelle grandi città, nei nosocomi savonesi non ci sono code di ambulanze all'accesso. Il flusso all'interno dei pronto soccorso è, anzi, lievemente più basso della media. Lo riferiscono responsabili della sanita' savonese.

"Da inizio settimana abbiamo visto un crescendo imponente di passaggi ai pronto soccorso genovesi. Abbiamo sia pazienti Covid sia no Covid con sintomi influenzali, il sistema va in tilt perché questi ultimi dovrebbero rimanere a casa" spiega il coordinatore delle rianimazioni e i pronto soccorso della Liguria Angelo Gratarola dopo la notizia dell'apertura di una indagine della procura sulle code di ambulanze davanti agli ospedali.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.143 nuovi casi, contro i 16.079 di ieri, per un totale di 484.869. Diminuisce il numero di decessi che va dai 136 di ieri ai 91 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 37.059. Aumenta il numero dei tamponi che va dai 170.392 di ieri ai 182.032 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che Il totale dei dimessi/guariti e' di 261.808 (+2.352), mentre il totale degli attuali positivi sale a 186.002 (+ 16.700).

Al momento sono 10.549 (+855) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 1.049 persone (+57). Sono poi 174.404 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia (4.916), seguita da Campania (2.280), Pimonte (2.032), Veneto (1.550), Lazio (1.389), Toscana (1.290).