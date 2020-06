Coronavirus, in Liguria 7 nuovi contagi e 4 decessi ma 52 guariti in un giorno

GENOVA - Sette nuovi contagi, 4 decessi e 52 guariti. Sono i dati salienti del bollettino odierno emesso da Regione Liguria sull'emergenza coronavirus. Complessivamente i positivi sono 1833, in calo di 49 unita'. Di questi 72 sono in ospedale, meno 3 rispetto a ieri. Due sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 1534, mentre i guariti sono complessivamente 6534. In sorveglianza attiva ci sono 415 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1505 tamponi, 132.375 ad oggi.

In Italia nel frattempo sono state 72.829 le persone controllate in 24 ore dalle Forze di polizia per il rispetto delle misure di contenimento e anti-contagio da Covid-19. Tra queste, 88 sono state sanzionate per mancato rispetto delle norma sul contenimento, 2 denunciate per violazione dell'obbligo di quarantena. Lo si legge sul sito web del Viminale. Le attività e gli esercizi commerciali controllati sono stati 18.280, sanzionati 9 titolari e chiuse provvisoriamente 17 attività.