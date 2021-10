Coronavirus in Liguria, 66 i nuovi positivi, in leggero aumento gli ospedalizzati

GENOVA - Sono 66 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di 2.893 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.272 tamponi antigenici rapidi. Al momento in Liguria ci sono 2.092 persone positive al Covid (+17 nelle ultime 24 ore). In leggero aumento gli ospedalizzati, che oggi sono 57, di cui 6 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Nessun decesso legato al Covid-19 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 11, in Asl2 a Savona sono 17, mentre a Genova sono 18, di cui 13 in Asl3 e 5 in Asl4. 20 casi alla Spezia, nessun caso di persone positive al Covid non riconducibili alla residenza ligure.

In isolamento domiciliare ci sono in totale 822 persone, 9 in meno rispetto a ieri, mentre sono 1.194 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 4.704 persone. I vaccini consegnati sono 2.546.861, quelli somministrati 2.207.269. La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'87%.