Coronavirus, in Liguria, 64 nuovi casi: aumentano i ricoveri

GENOVA - Sono 64 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero e resi noti da Regione Liguria, a fronte di 2.582 test tampone effettuati nelle ultime 24 ore. Un paziente è deceduto: si tratta di un ultranovantenne ricoverato all'ospedale di Sarzana. I nuovi casi riguardano soprattutto la Asl3 genovese e la Asl 5 spezzina, con 26 casi ciascuna: nella Asl 3, tre pazienti sono contatti di caso confermato, 1 accesso ospedale, due che sono rientrati da un viaggio all'estero e 10 casi accertati con attività di screening.

Nell'Asl5 spezzina, 11 sono i pazienti entrati a contatto di caso confermato, nove sono accessi in ospedale, sei pazienti sono stati individuati con lo screening. Gli altri 11 pazienti sono divisi tra Asl 1 e Asl 2. Aumentano gli ospedalizzati: sono 96, 19 in più rispetto a ieri. Undici sono in terapia intensiva. Diciotto pazienti sono in isolamento domiciliare mente in sorveglianza attiva ce ne sono 1.742.

IL COVID IN ITALIA - E' di dieci morti (2 in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi.