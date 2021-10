Coronavirus in Liguria, 63 nuovi positivi, 60 guariti e 2 decessi

GENOVA - Sono 63 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di 2.699 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 9.674 tamponi antigenici rapidi. Al momento in Liguria ci sono 2.138 persone positive al Covid (+1 nelle ultime 24 ore). In aumento il numero degli ospedalizzati, che oggi sono 71, di cui 11 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Rilevati due decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, due uomini genovesi di 86 ed 71 anni.

Per quanto riguarda i nuovi casi, a Imperia sono 8, in Asl2 a Savona sono 5, mentre a Genova sono 45, di cui 35 in Asl3 e 10 in Asl4. 4 casi alla Spezia, Un solo caso di persona positiva al Covid non riconducibili alla residenza ligure.

In isolamento domiciliare ci sono in totale 849 persone, 41 in meno rispetto a ieri, mentre sono 1.570 le persone in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinate 4.461 persone. I vaccini consegnati sono 2.546.892, quelli somministrati 2.267.223. La percentuale di vaccini somministrati rispetto ai consegnati è dell'89%