Coronavirus, in Liguria 63 nuovi casi: 41 solo nel savonese

GENOVA - Continuano ad aumentare i casi positivi in Liguria. I nuovi pazienti positivi al Covid sono 63, secondo i dati flusso Alisa-Ministro diffusi da Regione Liguria, di cui 60 sintomatici. 41 di questi sono ricompresi nell'Asl2 savonese, in seguito al nuovo cluster della grigliata a Quiliano, 2 sono nell'Asl1 imperiese, 6 nell'Asl 3 genovese e si tratta di tre residenti a Pavia, due casi di contatto e un isolato.

Un paziente è stato trovato positivo al suo rientro da Malta, 13 sono sotto la Asl spezzina e sono rientrati in 8 da Corfù, 2 contatti di caso, 2 sono rientrati dall'Inghilterra e 1 ha frequentato un locale in Versilia. Non vengono segnalati decessi. Le persone in sorveglianza attiva sono 802. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.704 tamponi per un totale di 2016.804 test da inizio emergenza. Sono 22 i pazienti ospedalizzati (+3 rispetto a ieri) di cui 2 in terapia intensiva.

E proprio sui rientri dall'estero, aumentati nel mese di agosto in seguito alle ferie, si concentra l'attenzione nazionale. "Nessuno ha numeri e dati precisi, in Italia non esiste un monitoraggio preciso né rispetto agli arrivi e né rispetto alle partenze, nemmeno l'Enit ha numeri aggiornati se non alla fine dell'anno. Possiamo fare una stima molto approssimativa e dire che in questo momento circa diecimila italiani sono all'estero per turismo. Si dividono principalmente tra Spagna e Grecia e a seguire in Croazia e a Malta (più piccola e raggiungibile sono in aereo)" spiega Ivana Jelinic, presidente della Fiavet, Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo.