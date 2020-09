Coronavirus, in Liguria 47 nuovi positivi con oltre 2700 tamponi in 24 ore

GENOVA - Sono 47 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria registrati nelle ultime 24 ore. Questo il dato trasmesso da Alisa, l'azienda sanitaria regionale, al ministero.Di questi 2 sono stati registrati nel territorio della Asl 1 di Imperia, di cui: 1 contatto di caso e 1 soggetto emerso da attività di screening. 1 caso invece è emerso in Asl 2 nella provincia di Savona, e si tratta di un contatto di caso.

Diciassette sono invece i nuovi casi emersi in Asl 3 a Genova di cui 6 sono contatti di caso, 4 sono emersi da attività di screening, 2 sono rientri da altre regioni, 1 caso si è sviluppato in rsa e 4 sono emersi da test in accesso agli ospedali. In totale sul territorio della Asl5 della Spezia sono stati poi registrati 27 nuovi casi. Di questi 12 sono a loro volta contatti di caso, 5 sono emersi da accessi in ospedale e 10 da attività di screening.

Gli ospedalizzati sono 42, 2 meno di ieri, ma in terapia intensiva ce ne sono 6, uno in più rispetto alle precedenti 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 563 persone, 47 più di ieri, mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 1611, 129 più di ieri. Non ci sono stati decessi: il numero da inizio pandemia è di 1571. Complessivamente i 1636 positivi in Liguria sono così distribuiti: 198 nel Savonese, 251 nello Spezzino, 83 nell'Imperiese, 881 nella provincia di Genova, 83 sono residenti fuori regione o all'estero e 140 in attesa di verifica,

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Torna sopra mille il numero di nuovi casi di Covid-19 su base quotidiana, a fronte però di un deciso aumento del numero dei tamponi effettuati, oltre 102 mila e ben 21 mila in più di ieri. Nelle ultime 24 ore, come riportato dal ministero della Salute nel bollettino quotidiano, i nuovi positivi sono stati 1.326 contro i 978 di ieri, per un totale di 271.515 dall'inizio dell'epidemia. Sono, invece, 27.817 gli attualmente positivi nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore si sono registrati sei decessi, due in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 35.497. Le Regioni più colpite sono Lombardia (237), Veneto (163), Lazio (130), Campania (117). Zero i nuovi casi in Molise, solo due in Basilicata e Valle D'Aosta. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva salgono di due unità: oggi sono 109 rispetto ai 107 di ieri. I ricoverati con sintomi sono in crescita di 57 unita' (1.437).

Sono, poi, 26.671 le persone in isolamento domiciliare. Si osserva, inoltre, come detto, ed anche in maniera sensibile, un incremento dei tamponi effettuati che sono 102.959, circa 21 mila in più di ieri. Si tratta del numero maggiore da inizio emergenza. I guariti sono in totale 208.201, 257 in piu' da ieri.