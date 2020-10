Coronavirus, in Liguria 464 nuovi positivi e 38 in terapia intensiva

GENOVA - Sono 464 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In Asl3, territorio genovese, numeri sempre alti: 306 di cui 118 contatti di caso confermato e 188 da attività di screening. In Asl2, savonese, 76 di cui 39 contatti di caso confermato e 37 da attività di screening. 41 nell'imperiese rilevati da Asl1 (12 contatti di caso confermato e 29 da attività di screening), mentre sono 38 quelli individuati da Asl5, nello spezzino, 20 contatti di caso confermato e 18 da attività di screening. Segue il Tigullio dove Asl4 ha refertato 3 nuovi positivi.

402 i pazienti ricoverati, di cui 38 in terapia intensiva. 4.396 sono in sorveglianza attiva. Solo oltre 6.358 gli attuali positivi in totale. 2 i decessi nelle ultime 24 ore: il Galliera segnala il decesso di una donna, 92 anni, genovese, deceduta oggi nel reparto di geriatria Covid. Il San Martino, invece, quello sempre di una donna di anni 92, residente a Genova, deceduta oggi presso area medica critica.

Ancora in aumento i casi di Covid in Italia: sono 10.925 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era superata quota diecimila (10.010), sono 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 165.837 tamponi, nuovo record da inizio pandemia. L'incidenza con il numero di positivi (oggi 10.925 in più) è del 6,6%. In aumento le terapie intensive (+67), che ora sono in totale 705. I ricoveri sono 6.617 (+439), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 109.613 (+9.117). Gli attualmente positivi sono 116.935 (+9.623). I decessi hanno raggiunto la cifra di 36.474 (+47). I guariti sono 249.127 (+1.255).