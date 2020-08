Coronavirus, in Liguria 46 nuovi casi nelle ultime 24 ore

GENOVA - Nell'epidemia di Covid la Liguria registra nelle ultime 24 ore 46 nuovi casi e ancora una crescita degli ospedalizzati: altri 3, che fanno salire a 29 il numero di pazienti ricoverati, anche se restano libere le terapie intensive in regione. Non si registrano per fortuna nuove vittime.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero. I tamponi sono stati 2.038. I casi sono soprattutto nell'Asl 3 del genovese (17) e nell'Asl 4 dello spezzino (27), per lo più dovuti a contatti di casi (rispettivamente 3 nel genovese e 16 in Asl 5). Salgono a tre, dopo due nuovi ricoveri, i pazienti nell'ospedale Policlinico San Martino, che aveva annunciato il 15 luglio di esser tornato 'covid free'.

Aumentano ancora leggermente i contagi per il Covid in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, invece, in aumento rispetto ai 5 di ieri. I tamponi sono stati 97.065, record per il terzo giorno di fila, secondo i dati del ministero della Salute. I casi totali di Coronavirus in Italia ammontano ora a 265.409, le vittime complessive a 35.472. Le persone attualmente positive sono ora 23.035, con un incremento di 1.103 in 24 ore. I guariti sono 206.902, 348 in più. Spicca l'incremento dei pazienti in terapia intensiva, +7 per un totale di 74. I ricoverati con sintomi sono 47 in più (1.178), aumentano invece ancora di 1.049 i pazienti in isolamento domiciliare (21.783 il totale).