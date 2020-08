Coronavirus, in Liguria 44 nuovi casi e sei ricoveri

GENOVA - Sono 44 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Trenta i casi refertati in Asl 5 Spezzina: uno riferito a un rientro dall'estero, 21 contatti di caso relativi a cittadini sudamericani con link epidemiologico identificato, otto derivanti da attività di screening. Quattordici, invece, i tamponi positivi riscontrati dalla Asl 3 Genovese: quattro da rientri fuori regione, quattro contatti di caso e sei da attività di screening.

Il totale di positivi da inizio pandemia sale così a 10.951, di cui 9.490 in pazienti sintomatici e 1.461 da attivita' di screening. Invariato a 1.571 il bilancio delle vittime. Mentre i guariti salgono di cinque unità e arrivano a 7.786. In Liguria, restano al momento 1.594 positivi, 39 più di ieri. Di questi, sono 39 i ricoverati, sei in più nelle ultime 24 ore, ma solo uno in terapia intensiva. Salgono a 502 le persone in isolamento domiciliare, 26 più di ieri. Infine, sono 1.336 i soggetti in sorveglianza attiva. Da inizio pandemia, sono stati effettuati 237.402 tamponi, 1.360 nelle ultime 24 ore.