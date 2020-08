Coronavirus, in Liguria 27 nuovi casi: 12 appena rientrati dall'estero

GENOVA - Sono 27 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, 12 di loro rientrano da viaggi all'estero. Di questi, rende noto la Regione, uno è nell'imperiese e si tratta di una persona rientrata da un viaggio all'estero, 9 sono nel savonese (5 di rientro da un viaggio all'estero e 4 sono contatti di casi confermati: uno di questi ancora legato alla grigliata di Quiliano), 11 sono nel genovese (6 dall'estero), sei nello spezzino.

I nuovi positivi sono stati individuati grazie ai 1.589 tamponi effettuati ieri. Aumentano quindi gli attualmente positivi a 1.292, di 17 unità rispetto a ieri. Sono, infatti, 10 i dichiarati guariti non più positivi. Nessun decesso. 26 sono le persone ospedalizzate, una in più di lunedì, e una sola persona di queste si trova in terapia intensiva: scendono di due i pazienti ricoverati in questa unità. 1.111 sono invece le persone in sorveglianza attiva.

In crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ieri). Veneto (60) e Lombardia (50) in testa per nuovi casi. Il totale dei casi sale a 254.636, i morti sono 35.405. Ancora in crescita le persone ricoverate: sono 843, 33 in più nelle ultime 24 ore. Stabili le terapie intensive (58), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 189 unità (ora sono 14.188). Gli attualmente positivi sono 15.089 (+222). I dimessi ed i guariti sono saliti a 204.142 (+174). In Lombardia il maggior numero di pazienti in terapia intensiva (14), nel Lazio i ricoverati con sintomi (218). Questi i dati del ministero della Salute.