Coronavirus, in Liguria 254 positivi. Somministrati più di 31 mila vaccini

GENOVA - 254 nuovi positivi in Liguria su 3.985 tamponi molecolari e 2.243 tamponi antigienici. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata: Imperia (Asl 1) 38, Savona (Asl 2) 80, Genova 100, di cui Asl 3 74 e Asl 4 26, La Spezia (Asl 5) 35. Non riconducibili alla residenza in Liguria 1.

6.617 sono gli attuali positivi in Liguria. Nel bollettino vengono indicati anche i nuovi guariti, 227, gli ospedalizzati 727, sedici in meno rispetto a ieri, di cui 59 in terapia intensiva e i nuovi decessi 10. Le vittime, registrate tra il 12 e il 14 gennaio, sono di età compresa tra i 69 e i 92 anni. Per quanto riguarda i vaccini, sono ferme a 47.120 le dosi che sono state consegnate. Il 66% è già stato somministrato, ovvero 31.305 dosi.

A SARZANA - Quindici tra medici e infermieri sono risultati positivi all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, struttura interamente dedicata ad accogliere pazienti con Covid. Sono 12 infermieri e 3 medici che lavorano in cardiologia, dialisi, geriatria, medicina, medicina multispecialistica, urologia e rianimazione. A molti di questi era già stata somministrata la prima dose di vaccino Pfizer. Lo rende noto la Asl5. Positivi anche 3 operatori di una coop in servizio all'ospedale. Asl5 ripete settimanalmente il tampone a tutto il personale.

IN ITALIA - "Siamo molto preoccupati" dalla variante inglese del virus SarsCoV2, ma "non sappiamo esattamente quanto sta circolando perché purtroppo qui non sequenziamo". Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Con l'inserimento dei test antigenici nel calcolo complessivo dei tamponi - oggi per la prima volta nel nuovo bollettino del ministero della Salute - crolla l'incidenza dei positivi. In tutto vengono segnalati 273.506 tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore (156.647 molecolari e 116.859 antigenici). Il tasso di positività è del 5,9%, in netto calo rispetto al 10,7% di ieri, quando però la percentuale dei positivi era calcolata solo sui test molecolari, che erano stati 160.585. Se si calcolasse l'incidenza solo sui molecolari il tasso sarebbe oggi stabile al 10.3%.