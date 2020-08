Coronavirus, in Liguria 21 nuovi casi e 20 le persone ospedalizzate

GENOVA - Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo si evince dal bollettino inviato da Regione Liguria con i dati flusso inviati da Alisa al Ministero. I nuovi casi di positività sono stati rilevati in una struttura sociosanitaria nel savonese, diversi contatti di casi già confermati a cui si aggiungono quattro persone rientrate da viaggi all'estero. Gli attualmente positivi sono 1.341.

I tamponi eseguiti sono stati 1.794 e 20 sono i pazienti ospedalizzati di cui 1 è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.250. Non sono stati segnalati decessi. I guariti invece sono 12.

Nuovo boom di contagi per il Covid in Italia. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte dei 6 registrati giovedì. Il dato di oggi sui nuovi malati di Covid nelle ultime 24 ore (+947) non si registrava dal 14 maggio scorso, quando erano stati 992 i nuovi positivi in un giorno. Il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto quota 257.065. Sono complessivamente 35.427 i decessi In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri.

Prosegue il trend di aumento dei ricoveri di malati Covid: sono 919 nelle ultime 24 ore, ovvero 36 in più rispetto al giorno precedente. Stabile il dato sulle terapie intensive, in tutto 69 (+1), mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono aumentati di 627 unità (ora sono 15.690). Il numero dei dimessi e dei guariti è cresciuto di 274 unità in un giorno, raggiungendo il totale di 204.960. Gli attualmente positivi sono 16.678 (+664). Questi i dati del ministero della Salute.