Coronavirus, in Liguria 2 nuovi casi ma non si muore più

GENOVA - Solo due nuovi casi di positività al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 1325 test che hanno portato il numero complessivo a 149.910. I positivi sono 1345, uno in più di ieri.

Sono 128 in provincia di Savona, 24 in quella della Spezia, 92 ad Imperia, 942 a Genova, 54 sono i residenti in altre regioni e 105 in attesa di verifica. Il virus però non uccide più, accade ormai da giorni ed è stato così anche nelle ultime 24 ore: i morti sono stati 1558. Continua, anche se lentamente, la progressiva diminuzione di persone ricoverate: sono 47, una meno di ieri.

Di questi tre sono ancora in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 237 persone, due più di ieri, mentre c'è stato un nuovo guarito con doppio tampone negativo. In sorveglianza attiva ci sono 410 persone, 21 meno di ieri.