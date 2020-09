Coronavirus, in Liguria 112 nuovi casi e 120 ospedalizzati

GENOVA - Sono 112 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria e 120 gli ospedalizzati, 12 in più rispetto a ieri. Undici pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati inviati al ministero della Salute da Alisa e resi noti da Regione Liguria. Il maggior numero dei casi nell'Asl spezzina: sono 79, 32 contatti di caso confermato 1 accesso ospedale e 37 attività screening. Segue l'Asl genovese con 27 casi, di cui 10 contatti di caso confermato, 2 persone rientrate da viaggi e 15 attività screening.

Sono proprio le province di Spezia e Genova a ricomprendere il maggior numero di casi positivi: 692 alla Spezia e 974 a Genova. I tamponi effettuati sono 2.531. Secondo quanto riportato dal bollettino diffuso da Regione Liguria, non sono segnalati decessi per il periodo preso in considerazione.I soggetti in sorveglianza attiva infine sono 1.828, 832 nella sola provincia della Spezia.

IN ITALIA - Calano leggermente i contagi per Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi. Il totale dei contagiati, compresi vittime e guariti, è di 286.297. In calo oggi le vittime, 6 a fronte delle 10 di ieri, per un totale di morti dall'inizio della pandemia di 35.603. I guariti e dimessi sono complessivamente 213.191, 759 più di ieri. Oltre 92 mila i tamponi effettuati.

Coronavirus, un'infermiera e un paziente del San Martino positivi

SAN MARTINO - Un'infermiera e un paziente del monoblocco dell'ospedale San Martino di Genova sono stati trovati positivi al Covid. La positività, fanno sapere dalla direzione dell'ospedale, è stata riscontrata in uno spazio di degenza comune che raggruppa Gastroenterologia e Chirurgia. Sono già stati tamponati tutti gli infermieri, i medici e i pazienti del reparto diretto dal professor De Cian ed è previsto un nuovo controllo di chi sarà negativo tra 7 giorni.