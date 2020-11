Coronavirus, in Liguria 1091 nuovi positivi e 108 persone in terapia intensiva

GENOVA - Sono 1091 i nuovi positivi al Covid-19 di oggi in Liguria, a fronte di 6167 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La maggior parte sono come sempre concentrati nel capoluogo, 715 i positivi individuati da Asl3 di cui 130 contatto di caso confermato, 24 settore sociosanitario, 561 attività di screening. Segue lo spezzino, Asl5, dove sono 139 i nuovi positivi (31 contatto di caso confermato, 2 settore sociosanitario e 106 attività di screening). Nell'imperiese, Asl 1, sono invece 129 (20 contatto di caso confermato, 4 settore sociosanitario e 105 attività di screening). In Asl2, savonese, sono 91 di cui 15 contatto di caso confermato, 12 settore sociosanitario e 64 attività di screening. Chiude il bollettino la Asl4 con 17 casi.

30 sono le vittime riportate, di cui 8 nelle ultime 24 ore. Nell'elenco delle vittime ancora una volta i decessi maggiori si registrano al San Martino (13 su 30). Le età vanno da quella di una vittima di 49 anni, un uomo morto all'ospedale di Sarzana, a un 94enne scomparso all'ospedale di Sestri Levante10.980 persone si trovano in sorveglianza attiva. 1.510 sono i pazienti ospedalizzati, di cui 108 si trovano in terapia intensiva. I nuovi guariti, invece, sono 260.

In Italia sono 37.255 i nuovi casi di Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Tra le regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore la Lombardia 8.129, poi Piemonte 4.471, Veneto 3.578, Campania 3.351, Lazio 2.997, Emilia Romagna 2.637, Toscana 2.420. Il rapporto tra positivi e test effettuati è del 16,3%. Sono 76 in più i pazienti ricoverati in terapia intensiva: il totale delle persone in rianimazione è ora di 3.306 in tutta Italia. Le vittime salgono ancora, 544 quelle segnalate oggi.