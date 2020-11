Coronavirus, in Liguria 1068 nuovi casi su 6.389 tamponi e 25 decessi

GENOVA - In Liguria sono 1.068 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelel ultime 24 ore, su 6.389 tamponi eseguiti, e sono 25 i decessi. Lo rende noto Regione Lombardia. In particolare, sono 72 i casi trovati a Imperia, 78 a Savona. 709 in nuovi positivi emersi nella Asl 3 di Genova (circa due tamponi positivi su tre sono a Genova) e 19 quelli nella Asl 4 e ben 190 quelli di La Spezia. La situazione genovese si conferma ancora la più critica. Calano a 5.691 i soggetti in sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore, registrati anche 430 nuovi guariti.

Non ha retto alla notizia della morte per Covid del marito e si è tolta la vita. E' successo questo pomeriggio in un quartiere genovese. La donna, 80 anni, si è lanciata dalla finestra di casa. Il marito, 86 anni, è morto ieri sera all'ospedale San Martino dove era ricoverato per il Coronavirus. Sul posto è arrivata un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare la morte dell'anziana. Oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri.

IL BOLLETTINO NAZIONALE - Sono 22.253 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 29.907, circa 7.654 in meno rispetto a 24 ore fa. Un dato condizionato anche dalla diminuzione di tamponi fatti: 135.731 contro i 183.457 di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità. Le vittime da inizio pandemia sono 39.059, ben 233 in più di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 396.512, dei quali 375.650 sono in isolamento domiciliare.

Sono 19.840 le persone ricoverate negli ospedali, quasi mille più di ieri, mentre le persone in terapia intensiva diventano 2.022, 83 in più di un giorno fa. La regione con il maggior numero di nuovi contagiati è sempre la Lombardia con 5.278 casi, seguita da Campania e Toscana, entrambi appena sopra quota duemila. Nessuna regione ha comunque meno di cento casi. Dal punto di vista ospedaliero la regione più intasata è la Lombardia (4.406), seguita la Piemonte e Lazio. Queste tre regioni sono anche quelle con le terapie intensive maggiormente affollate.