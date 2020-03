Coronavirus, idranti della polizia per igienizzare Genova. Proposta del Sap accolta dal Questore

GENOVA - Come a Milano e a Napoli anche a Genova presto i mezzi del reparto mobile della Polizia di Stato saranno utilizzati per pulire e disinfettare le strade.

Un provvedimento discutibile per la sua reale efficacia, ma che è già stato attuato in Liguria da alcune amministrazioni comunali come Recco e Chiavari. Ora arriva l'iniziativa della Polizia di Stato su proposta del Sap, sindacato autonomo di polizia.

"Il Questore ha immediatamente recepito la nostra richiesta - spiega in una nota il Sap - ed ha subito interpellato il Sindaco Bucci il quale, ovviamente, ha apprezzato l’iniziativa ed ha dato subito l’ok.In un momento particolare per Genova, e per tutta la nazione, come Sindacato Autonomo di Polizia stiamo cercando di dare un forte contributo di iniziative sia ai colleghi, ma anche alla Questura ed ai cittadini genovesi".

E dunque nei prossimi giorni anche nelle strade del capoluogo ligure le strade verranno sanificate con l'utilizzo dei mezzi di Polizia.