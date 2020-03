Coronavirus, gli obblighi in Liguria per chi arriva dalla zona rossa

GENOVA - Tutti i turisti arrivati in Liguria dalla nuova "zona rossa" individuata dall'ultimo decreto coronavirus saranno obbligati a segnalarsi e a rispettare i divieti validi per le zone di residenza, cioè evitare ogni spostamento se non per ragioni sanitarie o di lavoro. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Sono escluse dalle misure le persone residenti in Liguria e quelle che si muovono per "comprovate esigenze lavorative". Si tratta di una serie punti che impongono ai non residenti liguri che si trovano dal 24 febbraio e che risiendono in Lombardia e nelle altre 14 province individuate dal Governo come zone chiuse, ad auto denunciare la loro presenza. I numeri ai quali segnalarsi sono 0105488679 o in alternativa lo 0105485767 oppure ancora l'indirizzo mail sonoinliguria@regione.liguria.it. Le chiamate possono essere fatte negli orari prestabiliti, ovvero dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. L'obbligo della comunicazione scatta dalle ore 14 di oggi, lunedì 9 marzo.

Dopo le ore 14 tutte queste persone sono obbligate a restare in casa e non uscire, prime delle ore 14 possono invece fare rientro nei loro rispettivi comuni di residenza. Nella misura adottata dalla Regione Liguria è data indicazione ai responsabili delle strutture ricettive e ai proprietari e detentori di strutture immobiliari a uso turistico che è fatto divieto di ospitare persone provenienti dalla Lombardia e dalle 14 province individuate dal governo e soggete alle limitazioni contenute nel decreto nazionale firmato dal premier Conte