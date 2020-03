Coronavirus, Francia e Principato di Monaco aperte ai frontalieri

VENTIMIGLIA - "Chiunque debba recarsi al lavoro in Francia o nel Principato di Monaco, può farlo regolarmente, le frontiere sono aperte e la dicitura 'zona rossa', con tutte le restrizioni che ne conseguono, vale soltanto per l'Italia". Lo ha detto Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii, che in questo modo intende eliminare ogni dubbio per i circa quattromila frontalieri italiani che all'indomani del decreto non sanno ancora come comportarsi.

"L'autocertificazione, al momento - ha detto Parodi -, vale unicamente per chi si sposta in Italia, da un Comune all'altro". Parodi sottolinea che qualsiasi restrizione che dovesse essere applicata nel Principato di Monaco, dove lavora la maggioranza dei frontalieri, sarà comunicata con un avviso del governo. Attualmente a Montecarlo restano restrizioni soltanto per chi proviene da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Piemonte (solo provincia di Asti). Al momento, inoltre, non sembrano esserci limitazioni a carico dei francesi che vengono in Italia.