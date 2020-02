Coronavirus, festeggia 82 anni in isolamento: Alassio gli regala una torta speciale

ALASSIO - “Buon compleanno Gennaro!”. E’ quanto si sente fuori dall’albergo Bel Sit di Alassio dove da martedì 25 febbraio gli ospiti sono in isolamento in seguito all’esito positivo per Coronavirus del tampone su una donna che alloggiava presso la struttura. Un compleanno insolito per uno degli ospiti, il signor Gennaro, che ha compiuto 82 anni chiuso nella sua stanza di albergo. Ma in realtà non sono mancati i festeggiamenti: il Comune ha consegnato una torta al festeggiato. Il dolce è stato prima posto su un tavolino a pochi metri dall’albergo e poi un addetto del personale ha preso la torta e l’ha consegnata al diretto interessato nella sua stanza. Così sono state rispettate le norme di isolamento ma è stato anche possibile rendere speciale questa giornata per Gennaro.

Una nota positiva in una situazione complicata e spiacevole in cui si trovano tutti gli ospiti. Un gesto di vicinanza e conforto da parte di tutta la cittadinanza di Alassio. Nel frattempo potrebbe terminare presto l’isolamento per il gruppo proveniente da Asti: tutti coloro che risulteranno negativi e asintomatici saranno riportati in ambulanza in Piemonte e ospitati presso la Casa del Pellegrino di Villanova d'Asti per l'isolamento, dove saranno assistiti da personale della Protezione Civile e da personale sanitario.