Coronavirus e calcio, mercoledì il governo potrebbe chiudere il campionato

ROMA - Il presidente del Consiglio in persona potrebbe chiudere definitivamente il campionato. Molte amministrazioni regionali (Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna) si sono mosse in autonomia e hanno consentito alle società del loro territorio di riaprire i centri sportivi e consentire almeno gli allenamenti individuali, rispettando tutte le norme per la sicurezza. Secondo indiscrezioni di Repubblica, questo però non basta al governo per consentire la rporesa della Serie A.

Mercoledì il presidente Conte potrebbe seguire l'esempio della Francia, con il premier Philippe ad aver bloccato definitivamente la Ligue 1 e annunciare la chiusura del campionato. Ma i club di Serie A sperano che il governo segua l'esempio di Inghilterra e Germania, dove Premier League e Bundesliga hanno votato per una ripartenza.