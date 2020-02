Coronavirus, dalla Liguria la proposta per estendere la quarantena

GENOVA - E' stata condivisa, in Regione Liguria, la proposta presentata dalla vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.

Tale proposta si basa sull'estensione della quarantena volontaria a tutti gli adulti che rientrano dalle aree a rischio e non solo agli studenti, come previsto dalle linee guida diffuse dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e dal ministero della Salute.

Questo disegno di legge verrà dunque posta all'attenzione del Ministero della Salute.

Su questo argomento, vi è stato il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Sono orgoglioso che sia stata la Liguria ad aver suggerito di estendere questa best practice a livello nazionale, per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus. Mi auguro che la nostra proposta, condivisa oggi dalla Conferenza delle Regioni, sia fatta propria anche dal governo per migliorare il sistema Paese".

Come detto ad illustrare il protocollo ligure in Conferenza delle Regioni è stata la vicepresidente Viale che si è espressa in questo modo: "Voglio ringraziare i nostri specialisti che hanno fin da subito lavorato in squadra, individuando strategie e soluzioni frutto della loro esperienza. Il caso Sanremo è stato un esempio positivo di coordinamento tra gli esperti e di accompagnamento dell’isolamento fiduciario da parte dei medici specialisti e personale sanitario".