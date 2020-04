Coronavirus, da venerdì 3 aprile anche i taxi potranno fare consegne a domicilio

GENOVA - Da venerdì 3 aprile anche i taxi e servizi a noleggio con conducente potranno essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. Lo comunica la Regione Liguria.

A Genova il costo massimo applicabile è di 10 euro per il ritiro e la consegna del bene all'interno dello stesso Municipio, tariffa ordinaria se si sconfina in un'altra circoscrizione. Per tutti gli altri comuni tariffa massima a 10 euro per ricevimento e consegna del bene all'interno del comune. I sindaci possono disporre limiti inferiori