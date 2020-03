Coronavirus, cambiano le regole per prelievi e visite: le disposizioni di Alisa

GENOVA - L'azienda sanitaria ligure ha sospeso per l'emergenza coronavirus le visite specialistiche, salvo quelle già prenotate con priorità B (da farsi in breve tempo) fino al 20 marzo, i prelievi di sangue ad accesso diretto, mentre sono possibili solo su prenotazione quelli indifferibili, e sono al pari sospese le prestazioni di specialistica ambulatoriale al domicilio, salvo quelle indifferibili. Lo chiarisce Alisa. E' sospesa anche l'attività di anagrafe sanitaria, ad eccezione delle pratiche non procrastinabili (come la scelta e il cambio del medico o del pediatra). Sono consentite le visite specialistiche prescritte con priorità U o B e ritenute indifferibili, con l'avvertenza che il medico prescrittore contatterà direttamente il servizio erogatore. Sono poi possibili prestazioni di secondo accesso se strettamente necessarie e prenotate dallo specialista.

Regione Liguria ha prorogato al 30 giugno 2020 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione del ticket, mentre è stata decisa la validità illimitata dei certificati a condizione di reddito invariate per gli ultra65enni e i bambini sotto i 6 anni.