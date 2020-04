Coronavirus, ascolti boom sulle tv regionali da Primocanale ad Antenna 3 Veneto

Il Covid-19 facendo aumentare gli ascolti, fa riscoprire l’essenza della tv locale, quella che sta sul territorio, che fa informazione “di prossimità”, come si dice oggi. Dopo aver analizzato i trend delle nazionali, abbiamo voluto effettuare un esercizio statistico, ponendo in relazione gli ascolti Auditel di tutte le regioni italiane nel marzo 2020 rispetto al marzo 2019, verificando gli incrementi sia quanto ad ascolto medio che a contatti netti. E le sorprese sono state numerose. Ma vediamo le principali performance (in termini di incremento rispetto al periodo omogeneo del 2019) per regione.

Antenna 3 Nord Est regina assoluta, seguita da Videolina - Auditel premia in assoluto la veneta Antenna 3 Nord Est che, con un incremento degli ascolti medi a +10.661 e dei contatti netti di +352.766 praticamente doppia il secondo in classifica, la sarda Videolina, che ha registrato un aumento importante di +6.003 am e +184.147 cn.

Primocanale e Telenorba - Al 3° posto per incrementi la ligure Primocanale, stazione sempre molto impegnata sul fronte informativo, che aumenta di +5.710 ascolti medi e +160.782 contatti netti, seguita al 4° da Telenorba, con + 4.681 am, ma che supera la tv genovese quanto a cn: +182.682.

Rete Veneta, Canale 21, Telerama e TVA Vicenza - Al 5° posto ancora una stazione del nord-est: Rete Veneta, con +3.882 ascolti medi e 172.995 contatti netti, cui segue al 6° la campana Canale 21 con 3.303 am e 143.527 cn, la pugliese Telerama (+2.478 am e +99.340 cn) e all’8^ sempre una veneta, TVA Vicenza, con +2.203 am, che però quasi doppia la tv del Salento quanto a cn (+155.704).

Bergamo Tv, Telecolor e Telechiara - Nono posto per Bergamo Tv, al centro dell’area rossa lombarda, che totalizza un incremento di +1.878 ascolti medi e 135.212 contatti netti, vicini ai 1.871 am della siciliana Telecolor (10° posto), che però la supera nei contatti netti (151.657). Subito dopo ancora una veneta: Telechiara con +1.837 am e +102.311 cn.

RTP e Teletutto - A seguire nelle migliori performance, al dodicesimo posto si trova la siciliana RTP con +1.658 am e 41.617 contatti netti e la lombarda in area rossa, Teletutto, con +1.624 am, ma ben +111.905 cn.

Bene Telequattro, Espansione Tv e Telereggio - Premiate anche la friuliana Telequattro (14^), con +1.613 ascolti medi e 43.254 contatti netti, la comasca Espansione Tv (15^), che aumenta di +1.505 am (ma incrementa i contatti netti fino a +136.920 cn) e l’emiliana Telereggio con 1.500 am e 52.440 cn (16^).

Telenuovo Retenord, RTV38 e TGS - Diciassettesimo posto per Telenuovo Retenord in Veneto segna +1.467 ascolti medi e 100.510 contatti netti, mentre in Toscana fa un bel lavoro RTV38, con +1.433 ascolti medi e +112.778 contatti netti, seguita ancora una volta da una siciliana: TGS, con +1.415 am e +115.939 cn (19^).

Telearena, Televomero e Teledue - Tra coloro che hanno superato i +1.000 ascolti medi sono da annotare la veneta Telearena (+1.397 am e +109.220 cn), la campana Televomero (+1.269 am e +97.168 cn), la pugliese Teledue (+1.259 am e 95.052 cn).

Grandi risultati anche tra altri player - Menzione anche per alcuni superperfomer, come Teleboario (Lombardia), che da 301 ascolti medi del 2019 (23.392 contatti netti) è schizzata a 1.120 (56.075 cn), Telepavia (da 337 am/28.544 a 1.115 am/70.996 cn), la piemontese VCO Azzurra Tv, salita da 152 am (19.972 cn) a 622 (35.571), la trentina RTTR (da 481 am/51.011 cn a 1.345/90-168), Telefriuli (da 477 am/58.382 cn a 1.133 am/81.918 cn), l’emiliana TRC (da 834 am/79.898 cn a 1.820/149.848), la marchigiana E’ Tv Marche (da 220/28.986 a 100.2/82.217), la toscana Teletruria (da 410/65.266 a 1.203/142.214), la laziale Lazio Tv (da 782/53.939 a 1.568/79.806), la campana Telecapri (da 642/60.931 a 1.142/101.034) e la pugliese Teledehon (da 304/24.400 a 1.116/64.467) e la lucana TRM H24 (da 109/14.531 a 455/34.316).

Fonte Newslinet.com