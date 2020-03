Coronavirus, anche Genova chiude i mercati all'aperto: la situazione in Liguria

GENOVA - Sono sospesi da gioved', 12 marzo, tutti i mercati all'aperto operanti nel Comune di Genova. "La decisione è stata assunta dopo le FAQ governative in merito ai DPCM dell'8 e del 9 marzo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 nonché dopo le indicazioni fornite da ANCI Liguria, anche a seguito della odierna call conference tra i sindaci delle citta' metropolitane", spiegano a Palazzo Tursi. I mercati all'aperto possono restare in funzione unicamente se recintati e con accessi controllati. "Non essendo tali condizioni configurabili nei nostri mercati si rende, pertanto, necessario sospendere le attività", precisa il Comune.

Una decisione che segue la chiusura spontanea di alcuni attività commerciali. Hanno deciso in autonomia di restare chiusi diversi negozi di Genova, dove nella centralissima via XX Settembre, la via dello shopping, è abbassata ben più della metà delle saracinesche. E' un effetto delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'espansione del coronavirus. Molti i comuni che hanno deciso imporre limi per eviatre che le persone si ammassino.

A Imperia chiuso il mercato all'aperto settimanale del mercoledì e del sabato a Oneglia e giovedìa Porto Maurizio. Sono invece aperti quelli al coperto, rispettando comunque quanto previsto dal Dpcm. A Ventimiglia è chiuso il celebre mercato del venerdiì particolarmente 'gettonato' dai francesi. Rimane invece aperto il mercato annonario. Anche a Bordighera resta aperto il mercato di frutta e verdura, mentre è chiuso il mercato del giovedì. A Sanremo è chiuso il mercato generale del sabato.

Chiusi anche a Chiavari, Santa Margherita, Spezia e Rapallo il mercato settimanale. Il sindaco di Rapallo ha lanciato via social una invettiva contro le persone che affollavano il lungomare. Sospeso anche il 'mercato della terra' in programma sabato a Cairo Montenotte. Intanto in Comune a Genova, fino a cessata emergenza, gli uffici tributari resteranno aperti ma non si potrà andare fisicamente agli sportelli. Per garantire il servizio agli utenti che hanno necessità di informazioni Tari, Imu e Tasi è stata potenziata l'assistenza telefonica, tramite il numero verde 800.184.913. Allo stesso numero è possibile prenotare appuntamenti telefonici.